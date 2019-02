Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Parkrempler in der ...

Parkrempler in der Jahnstraße - Verursacher hinterlässt Zettel - Aufschrift durch Regen unleserlich - Verfasser des Zettels gesucht

Hameln - Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit von Dienstag (12.02.2019), ca. 17.00 Uhr, bis Mittwoch (13.02.2019) in der Jahnstraße in Hameln ereignete, sucht die Polizei Hameln dem Verursacher.

Bei dem Parkrempler wurde ein roter Fiat Seicento beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der o.g. Zeit in der Jahnstraße in Höhe Hausnummer 5.

Der Halter des Fiat, ein 28 Jahre alter Mann aus der Nähe von Potsdam, der vorübergehend in Hameln wohnt, fand am 13.02.2019 gegen 17.00 Uhr einen handgeschriebenen Zettel (College-Block kariert, in der Mitte gefaltet) an der Windschutzscheibe seines Pkw vor.

Da der Zettel mit Tinte geschrieben wurde, die witterungsbedingt verlaufen ist, konnte die Aufschrift nur mit viel Anstrengung gelesen werden: "Ich habe Ihr Auto berührt. Melden Sie sich unter dieser Nummer" war noch bedingt lesbar. Die Handynummer selbst war aber derart unleserlich, dass außer "017" keine weiteren Zahlen erkennbar waren.

Das Fachkommissariat 7 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden sucht nun den Verfasser dieses Zettels, oder mögliche Zeugen zum Parkrempler (Tel.: 05151/933-222).

