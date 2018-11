Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Reifen zerstochen, ...

Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Holzminden - Am vergangenen Sonntag, in der Zeit zwischen 13.30 und 17.30 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter alle vier Reifen eines Pkw Ford. Der 22-Jährige Besitzer aus Brakel hatte sein Fahrzeug in der Fahrenbreite in Holzminden abgestellt. Als er vier Stunden später zurückkehrte, waren alle vier Reifen seines Pkw zerstochen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

PHK`in Nadine Meese Polizeikommissariat Holzminden -Einsatz- und Streifendienst- Telefon: 05535/958-122 E-Mail: nadine.meese@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/