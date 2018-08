Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Sechs ...

Sechs alkoholisierte oder berauschte Verkehrsteilnehmer in wenigen Tagen festgestellt

Bad Pyrmont/ Groß Berkel - In dieser Woche stellten die Beamten der Polizei in Bad Pyrmont bereits bei sechs Fahrzeugführern fest, dass sie unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung am Straßenverkehr teilgenommen haben. Alle Verkehrsteilnehmer mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Bei ihnen wurden Blutentnahmen durchgeführt, die von der Rechtsmedizin analysiert werden müssen.

Bereits am Dienstag gegen 00.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bad Pyrmonter mit seinem Pkw die Oesbergstraße als er einer Streifenwagenbesatzung auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle fiel ein Drogentest positiv aus. Der 22-jährige händigte den eingesetzten Beamten weiterhin 11 vorbereitete Joints aus, die er im Pkw aufbewahrt hatte.

Am selben Tag gegen 23.00 Uhr wurde diesmal ein 19-jährger Autofahrer aus Bad Pyrmont in der Oesbergstraße überprüft. Auch diese Kontrolle ergab einen positiven Drogentest bei dem Fahrzeugführer. Außerdem wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in Form von Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Am späten Mittwochnachmittag konnte die Polizei nur durch eine Vollbremsung einen Verkehrsunfall verhindern. In der Humboldtstraße nahm eine 30-jährige Bad Pyrmonterin mit ihrem Pkw dem Streifenwagen die Vorfahrt und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in die Drakestraße. Dort ließ sie das Auto zurück und versuchte zu Fuß auf ein Grundstück zu entkommen. Dort konnte sie jedoch von den eingesetzten Beamten gestellt werden. Ursächlich für das Verhalten der Frau dürfte die Tatsache sein, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Drogen stand. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen aus dem Kreis Lippe wurden in der Zeit von Ende Juni bis Mitte Juli in Lage gestohlen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Fz.-Führerin wird sich u.a. der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Am Donnerstag um 21.50 Uhr wurde in der Waldecker Straße ein 41-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von über 2,5 Promille gemessen.

Am Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr wurde eine 51-jährige Autofahrerin aus Bad Pyrmont mit ihrem Pkw in der Hagener Straße angetroffen. Die Fahrerin stand unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis-Produkte.

Die Fahrer konnten ihre Führerscheine, sofern vorhanden, zunächst behalten. Die Weiterfahrt wurde ihnen in allen Fällen untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Um kurz vor halb 3 am Samstagmorgen wurde ein 20-jähriger Aerzener in der Hamelner Straße in Groß Berkel kontrolliert. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille gemessen, sodass der Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit vorliegt und ein Strafverfahren (Trunkenheit im Straßenverkehr) eingeleitet wurde. Der mitgeführte Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf Weiteres darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

