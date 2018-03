Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Seit Samstag, ...

Seit Samstag, 24.03.2018, wird der in Holzminden wohnende 67 jährige Jürgen B. vermisst

Hameln - Jürgen B. verließ am frühen Morgen ohne Angabe von Gründen, das gemeinsam mit seiner Frau bewohnte Einfamilienhaus. Er hat sich bis heute nicht mehr bei seinen Angehörigen gemeldet. Jürgen B. ist dringend auf Medikamente angewiesen und bedarf vermutlich medizinischer Hilfe. Jürgen B. wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, schlanke Figur - leichter Bauchansatz, Brillenträger, brauner dicker Pullover, blaue Jeanshose, braune Halbschuhe. Mitgeführt wird von ihm eine digitale Spiegelreflexkamera. Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 in Verbindung zu setzen.

