Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Tödlicher ...

Tödlicher Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers

Bad Pyrmont / L430 Hagener Berg - Am Sonntag, 20.05.18, 16:50 Uhr, verunglückte ein 19 jähriger Motorradfahrer aus Lügde in Bad Pyrmont am sogenannten "Hagener Berg" tödlich. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzte und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das verunfallte Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, der Fahrzeugführer leicht verletzt. Die L430 blieb während der gesamten Unfallaufnahme gesperrt.

