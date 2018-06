Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Trunkenheit im Verkehr

Trunkenheit im Verkehr

Bad Pyrmont - In der Nacht zu Samstag meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 04.40 Uhr über Notruf, dass ein Pkw Mitsubishi mit sehr unsicherer Fahrweise auf der Landesstraße von Lügde in Richtung Emmerthal unterwegs sei. Der Pkw würde teilweise mit 100 km/h und in leichten "Schlangen-Linien", in der 50er-Zone fahren. Das Fahrzeug wurde an der Einmündung "An der Saline" gestoppt und der Fahrzeugführer wurde überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,95 Promille. Da die geschilderten Ausfallerscheinungen jedoch eine absolute Fahruntüchtigkeit begründeten, wurde von dem Mann nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

