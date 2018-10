Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / U.a. ein ...

U.a. ein Verkehrsunfall zwischen zwei Kradfahrern und ein Vollbrand eines Gartenhauses beschäftigten dieses Wochenende die Polizei im Landkreis Holzminden.

Hameln - Am Samstag, gegen 14:37 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Kradfahrern (51-jährige Frau aus Osnabrück und 52-jähriger Mann aus Hannover) im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 580 zwischen Golmbach und Rühle gemeldet. Die Kradfahrerin war nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Kradfahrer kollidiert. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt. Die Frau aus Osnabrück wurde aufgrund ihrer Verletzungen sogar mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Göttingen geflogen. Die Landesstraße 580 wurde während der Maßnahmen voll gesperrt. An den Krädern entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Samstag abend gegen 21:23 Uhr wird über die KRL Weserbergland ein Brand eines Gartenhauses in Polle gemeldet. Vor Ort bestätigt sich der Vollbrand eines hölzernen Gartenhauses. Im Gartenhaus sollen sich Hinweisen zufolge auch Gasflaschen befunden haben, die bereits wohl schon mit lauten Knallgeräuschen "abgeblasen" hätten. Das Gartenhaus brennt völlig nieder. Dem 71-jährigen Geschädigten entsteht ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Ortswehren Polle, Heinsen, Brevörde und Bodenwerder eingesetzt.

Insgesamt gesehen war das Wochenende von einem hohen Einsatzaufkommen, insbesondere Verkehrsunfällen, geprägt. Eine ergänzende/weitergehende Pressemitteilung erfolgt evtl. noch am Montag.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

erstellt: PHK Jens Dahm PK Holzminden Einsatz- und Streifendienst Allersheimer Straße 2 37603 Holzminden Tel.: 05531/958-115 Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Polizeikommissariat Holzminden $user.getFirstName() Telefon: 05531/958-0 E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -