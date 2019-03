Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Pyrmont - Am 22.03.2019, gegen 17.10 Uhr, kam es auf der Kreuzung Bathildisstraße/Humboldtstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW 316i und einem Pedelec. Ein 18-jähriger Mann aus Bad Pyrmont war mit seinem BMW von der Bathildisstraße nach links auf die Humboldtstraße abgebogen und hatte dabei den Vorrang einer entgegenkommenden 47-jährigen Pedelecfahrerin aus Emmerthal nicht beachtet. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich Verletzungen am Bein zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Zur Unfallursache gab der junge Mann an, die Radfahrerin wegen der tiefstehenden Sonne völlig übersehen zu haben.

