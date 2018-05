Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Vom richtigen Weg ...

Vom richtigen Weg abgekommen

Bad Pyrmont - Am 15.05.2018, gegen 13.25 Uhr, verunglückte auf der Verbindungsstraße von Lügde zum Bad Pyrmonter Ortsteil Großenberg ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg. Der Mann und ein gleichaltriger Freund waren zusammen mit ihren Motorrädern, bei bestem Wetter, auf einer entspannten Ausfahrt. Auf der letzten Geraden vor Großenberg kam der Verunglückte aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte noch ca. 60 Meter über eine abschüssige Wiese und fuhr schließlich in einen Graben. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich eine komplizierte Knieverletzung zu. Der Mann wurde mit einem RTW ins Bathildiskrankenhaus gefahren. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Verwertbare Angaben, aus welchem Grund es zu diesem auffälligen Unfallhergang kam, konnte der Verunglückte nicht mehr machen. Polizeilicherseits wird ein Schwächeanfall vermutet.

