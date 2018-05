Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Vorsicht Falle! - ...

Vorsicht Falle! - Falsche Spendensammler unterwegs

Hameln/Coppenbrügge - Bereits mehrfach sind in den letzten Tagen falsche Spendensammler aufgefallen, die sich unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit selbst bereichern wollen. Die Täter sprechen hierbei Passanten an und behaupten beispielsweise, dass sie für gehörlose Menschen Geld sammeln würden.

Mit einer vorbereiteten Spenderliste, auf denen schon einige angebliche Spender eingetragen sind, erlangen sie das Vertrauen der angesprochenen Personen die gerne etwas Gutes tun wollen. Hierbei gerät häufig nicht nur die angebliche Spende in falsche Hände. Oftmals wird das Gespräch auch genutzt um von einem Griff in das Portemonnaie oder die Jackentasche abzulenken.

Am Mittwoch (30.05.2018) gegen 12:00 Uhr hielten sich ebensolche falschen Spendensammler in einem Verbrauchermarkt in Coppenbrügge auf. Die Unbekannten sprachen eine 60-jährige Coppenbrüggerin an. Die Frau wollte einige Euro spenden, hatte jedoch nur einen 50,- Euro Schein bei sich. Die Täter gaben vor, diesen wechseln zu wollen und verschwanden mit dem gesamten Geld.

Die Täter gehen bei diesen Taten professionell vor und schaffen es auch einen vermeintlich aufmerksamen Menschen auszutricksen. Daher rät die Polizei keinerlei Bargeldspenden auf der Straße zu leisten. Ebenfalls wird von dem Tätigen von Unterschriften dringend abgeraten.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sandra Heltner Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/