Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Wechsel der ...

Wechsel der Pressestelle der PI Hameln-Pyrmont / Holzminden: Stephanie Heineking-Kutschera tritt Nachfolge von Jens Petersen an

Hameln / Bad Münder - Bei der PI Hameln-Pyrmont / Holzminden findet zum 01.10.2018 ein Amtswechsel statt.

Polizeioberkommissarin Stephanie Heineking-Kutschera übernimmt zukünftig die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeiinspektion und tritt damit die Nachfolge von Jens Petersen an.

Der Polizeihauptkommissar wechselt auf eigenen Wunsch zum Polizeikommissariat Bad Münder und wird dort zukünftig für das Arbeitsfeld 5 (Verkehrsunfälle und Verkehrsdelikte) verantwortlich sein.

Petersen war seit 2014 Pressesprecher der Inspektion.

Die neue Pressesprecherin, Stephanie Heineking-Kutschera (40) ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Oberkommissarin ist seit 2001 bei der Polizei. Nach ihrem Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim, war sie drei Jahre lang im Einsatz-und Streifendienst (ESD) des Polizeikommissariat Syke (Polizeiinspektion Diepholz) tätig, bevor sie 2007 in den ESD nach Hameln wechselte, wo sie bis zur Geburt ihres Sohnes im Jahr 2016, arbeitete. Nach Beendigung der Elternzeit wechselte Heineking-Kutschera in den Tagesdienst und war dort seitdem im Fachkommissariat 6 tätig, wo sie mit Kinder-und Jugendsachbearbeitung betraut war.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stephanie Heineking-Kutschera Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -