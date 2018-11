Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Zeugenaufruf nach ...

Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte

Hameln - In Delligsen (Landkreis Holzminden) hat eine Seniorin ihr Erspartes an Trickbetrüger verloren. Die ältere Dame war in den vergangenen Tagen mehrfach angerufen worden. Der Mann am Telefon gab sich als Polizeibeamter aus und gaukelte vor, dass die ältere Dame überfallen werden solle. Am heutigen Dienstag sei sie erneut angerufen worden und nun sei es Ziel gewesen, Falschgeld aus dem Verkehr zu ziehen. Die Seniorin wurde mehrfach aufgefordert, Geld von der Bank zu holen, was die ältere Dame dann auch tat. Gegen 15.00 Uhr habe dann ein Mann das Geld abgeholt, um es zu "überprüfen". Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30" Jahre, eventuell auch jünger - Größe ca. 180 cm - dunkles, volles, kurzes Haar - schlank - dunkele Jacke - akzentfreies Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen die am Dienstagnachmittag in Delligsen, insbesondere im Bereich der Bergrat Koch Straße, verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Holzminden unter der u.a. Telefonnummer in Verbindung zu setzen. Die Polizei Holzminden gibt daher nochmals nachfolgende dringende Ratschläge: "Geben Sie niemals telefonisch persönliche Daten an Unbekannte weiter, auch nicht, wenn diese sich als Polizeibeamte ausgeben. Polizeibeamte, oder auch Bankangestellte, werden Sie am Telefon niemals von ihren persönlichen Vermögensverhältnissen, Bankdaten oder sonstigen sensiblen Daten befragen. Übergeben Sie Unbekannten niemals Geld oder Wertsachen. Auch nicht, wenn diese sich als Boten oder angebliche Polizeibeamte ausgeben. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Bargeld von der Bank abzuheben und für ihre Ermittlungen zu übergeben. Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter aus, lassen Sie sich dessen Namen geben und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle unter der Ihnen bekannten oder im Telefonbuch verzeichneten Telefonnummer an und erkundigen Sie sich, ob dieser dort auch arbeitet und wie er erreichbar ist. Rufen Sie in diesem Zusammenhang niemals die möglicherweise in Ihrem Telefondisplay hinterlegte Nummer des Anrufers zurück oder nutzen gar die Rückruffunktion. Beachten Sie: die Polizei ruft Sie nie über die Nummer 110 an! Öffnen Sie unbekannten Personen nicht allein die Tür oder lassen Sie sie gar in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit eine weitere Vertrauensperson hinzu. -Bleiben Sie misstrauisch. Bei Zweifeln kontaktieren Sie umgehend Ihre örtliche Polizei oder wählen Sie den Notruf 110!" Darüber hinaus bittet die Polizei all diejenigen, bei denen ebenfalls derartige Anrufe eingegangen und die eventuell auch geschädigt sind, sich umgehend mit der Polizei in Holzminden (05531/958-0) in Verbindung zu setzen.

