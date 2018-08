Polizeiinspektion Harburg / 1.Wohnwagen gestohlen/Winsen ...

1.Wohnwagen gestohlen/Winsen 2.Körperverletzung nach Trinkgelage/Winsen 3.Trunkenheit auf der BAB/Seevetal 4.Verbotener Leichtsinn/Neu Wulmstorf 5.Fahrraddiebe werfen Diebesgut von Brücke/Buchholz

Landkreis Harburg - 1. Wohnwagen gestohlen

In der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen neuwertigen Wohnwagen von dem Gelände eines Wohnmobilhandels in der Porschestraße in Winsen (Luhe). Die Täter entfernten zwei Zaunelemente und konnten den Caravan im Wert von fast 30.000 Euro so von dem Ausstellungsgelände auf die Straße schieben. Ab hier nutzten sie ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug, um mit ihrer Beute zu flüchten. Bei dem entwendeten Anhänger handelt es sich um einen weißen Wohnwagen des Herstellers Dethleffs, Modell: Camper 740 RFK, mit dem amtlichen Kennzeichen: WL-FA 921. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Caravans machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer: 04171/79 60.

2. Körperverletzung nach Trinkgelage

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Polizei Winsen (Luhe) zu einer Bushaltestelle in den Von-Somnitz-Ring gerufen. Drei Männer und eine Frau hatten sich seit den Mittagsstunden in einem Bushäuschen eingefunden und ein Trinkgelage veranstaltet. Mit zunehmendem Alkoholpegel schlug dann nicht nur die Stimmung zwischen den Personen um, sondern auch die Frau einem der drei Männer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 53-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Aber auch die ebenfalls 53 Jahre alte Angreiferin blieb nicht unverletzt. Sie hatte offenbar so heftig zugeschlagen, dass sie sich dabei die Hand brach und gleichermaßen im Krankenhaus behandelt werden musste. Weiteres Erstaunen riefen zu guter Letzt die festgestellten Promillewerte der Beteiligten auf. Der Alcotest der 53-Jährigen fiel mit 3,46 Promille bereits deutlich aus, wurde aber dennoch von dem des Opfers, mit 4,28 Promille, klar übertroffen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, in dem sie sich nun für ihre Tat verantworten muss.

3. Trunkenheit auf der Autobahn

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 18.08.2018, gegen 03:30 Uhr, auf der A1 in Richtung Hamburg, Parkplatz Hittfeld Süd, konnte festgestellt werden, dass der 18-jährige, polnische Fahrzeugführer aus Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser muss sich nun bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein ebenfalls polnischer Mitfahrer musste aufgrund vorliegender Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt verbracht werden.

4. Verbotener Leichtsinn

Am 18.08.2018 wurden in den frühen Morgenstunden mehrere Personen auf einem ca. 30 Meter hohen Kran auf einer Baustelle im Grenzweg in Neu Wulmstorf gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei 21-jährige Neu Wulmstorfer auf der dortigen Baustelle angetroffen werden. Den offensichtlich angetrunkenen Männern ist zwar nichts zugestoßen, allerdings werden sie sich aufgrund des unbefugten Betretens nun wegen eines Hausfriedensbruchs verantworten müssen. Buchholz

5. Fahrraddiebe werfen Diebesgut von Brücke

Am späten Samstagabend, gegen 23:25 Uhr, entwenden drei Täter ein rosafarbenes Hollandrad im Nahbereich des Buchholzer Bahnhofes und werfen es anschließend von einer Brücke auf den Bahnstieg. Dadurch wurde das Fahrrad stark beschädigt. Ein 18-jähriger, polnischer Mann aus Seevetal/Maschen konnte als Täter festgestellt werden. Die beiden weiteren Fahrraddiebe konnten unerkannt flüchten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und befindet sich in polizeilicher Verwahrung. Wer Hinweise zu der Tat oder Angaben zu dem Eigentümer des Fahrrades machen kann, meldet sich bitte der Polizei in Buchholz unter 04181/285 0.

