Polizeiinspektion Harburg / Auseinandersetzung im Wettbüro - ...

Auseinandersetzung im Wettbüro - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - VW Touran gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Zusammenstoß auf der Kreisstraße

Winsen - Auseinandersetzung im Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei in ein Wettbüro an der Bahnhofstraße gerufen. Dort waren gegen 16:50 Uhr zwei Gruppen von jeweils fünf bis sechs Männern aneinandergeraten. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung ist auch eine Schaufensterscheibe zu Bruch gegangen.

Aufgrund der unklaren Lage wurden acht Streifenwagen in die Bahnhofstraße entsandt. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die angetroffenen Personen machten zum Sachverhalt keine Angaben. Ebenso gab sich niemand als Opfer zu erkennen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

Buchholz - VW Touran gestohlen

In der Nacht zu Montag haben Diebe einen weißen VW Touran von einem Gemeinschaftsparkplatz am Steinbecker Mühlenweg entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL-AT 6 einen Wert von rund 20.000 EUR. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 7:40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Zusammenstoß auf der Kreisstraße

Auf der K 29 (Rehmendamm) kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Der 54-jährige Fahrer eines Dacia war mit seinem Wagen gegen 21 Uhr von Meckelfeld in Richtung Over unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen lenkte er sein Fahrzeug nach links und stand somit quer auf der Fahrbahn. Eine ihm folgende 19-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW frontal in die Fahrerseite des Dacia.

Beide Beteiligte wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15.000 EUR.

