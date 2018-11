Polizeiinspektion Harburg / Bargeld gestohlen ++ Buchholz - ...

Bargeld gestohlen ++ Buchholz - Unter Drogeneinfluss gefahren

Dohren - Bargeld gestohlen

In der Nacht zu Montag, in der Zeit zwischen 23 und 07 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Kakenstorfer Weg eingestiegen. Die Täter hatten dazu das Schloss der Eingangstür aufgebrochen. Sie entwendeten rund 400 Euro Bargeld und machten sich damit unbemerkt wieder aus dem Staub.

Buchholz - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Montag, gegen 16.00 Uhr, hielten Beamte einen 32-jährigen Mann an, der mit seinem Pkw eine rote Ampel an der Bremer Straße missachtet hatte. Als sie ihn auf den Verstoß aufmerksam machten, überprüften sie auch seine Fahrtüchtigkeit. Ein Drogenvortest zeigte eine Kokainbeeinflussung an. Der 32-Jährige musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

