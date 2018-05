Polizeiinspektion Harburg / Diebe kamen in der Nacht ++ ...

Diebe kamen in der Nacht ++ Rosengarten/Leversen - Tresor aus der Wand gebrochen ++ Egestorf/BAB 7 - Mit Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Seevetal/Horst - Diebe kamen in der Nacht

In der Zeit zwischen Montag, 22:15 Uhr Dienstag, 2:00 Uhr, drangen Diebe in eine Doppelhaushälfte am Hermann-Löns-Weg ein. Die Täter hatten dazu ein Kellerfenster eingeschlagen. Während ein Bewohner im Obergeschoss schlief, durchsuchten die Diebe das Erdgeschoss. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch nicht klar.

Rosengarten/Leversen - Tresor aus der Wand gebrochen

Diebe sind in der Nacht zu Montag in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Dorfe eingestiegen, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten. Im Anschluss durchsuchten sie das Haus. Einen Wandtresor, in dem sich Dokumente befanden, brachen die Täter komplett aus der Verankerung und nahmen ihn mit.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 7:10 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Egestorf/BAB 7 - Mit Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Ein 26-jähriger Mann hat am Montag, gegen 7:10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, verursacht. Der Mann war mit seinem 7,5-Tonner in Höhe Egestorf unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der Lkw kippte in der Folge auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 22 und 39 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR.

