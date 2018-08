Polizeiinspektion Harburg / Fahrschülerin verunfallt ++ Buchholz ...

Fahrschülerin verunfallt ++ Buchholz - 350 Liter Diesel gestohlen

Tostedt - Fahrschülerin verunfallt

Eine 35-jährige Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Neddernhof schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 18.45 Uhr als Fahrschülerin auf einem Motorrad unterwegs. In einer Rechtskurve geriet die 35-Jährige mit der Maschine plötzlich auf die Gegenfahrspur. Dort kamen ihr zu diesem Zeitpunkt zwei Pkw entgegen. Der erste Pkw konnte gerade noch an dem Motorrad vorbeifahren, mit dem zweiten, einem VW Golf, kollidierte die Frau frontal. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Warum die Frau in der Kurve auf die Gegenfahrspur geriet, ist noch unklar.

Buchholz - 350 Liter Diesel gestohlen

Von einer Baustelle an der Bahnbrücke Hannoversche Straße haben Diebe am vergangenen Wochenende rund 350 Liter Diesel gestohlen. Die Täter knackten die Tankschlösser zweier Baumaschinen und pumpten den Kraftstoff in mitgebrachte Behälter um. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Tätigkeiten auf der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

