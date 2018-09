Polizeiinspektion Harburg / Fernseher aus Wohnhaus gestohlen ++ ...

Fernseher aus Wohnhaus gestohlen ++ Hanstedt - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Winsen - Fernseher aus Wohnhaus gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Straße Heuberg erbeuteten Diebe am Wochenende einen Fernseher. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr eine auf Kipp stehende Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie ergriffen den Fernseher und flüchteten wieder. Andere Räume hatten die Täter offenbar gar nicht erst betreten.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Hanstedt - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

In der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr, kam es an der Winsener Straße zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort rissen sie einen Tresor aus der Verankerung und brachen ihn noch im Geschäft auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und machten sich unbemerkt wieder aus dem Staub. Wie hoch der Schaden genau ist, steht noch nicht fest.

