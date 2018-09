Polizeiinspektion Harburg / Großangelegte Durchsuchung bei ...

Großangelegte Durchsuchung bei Ballonfahrtveranstalter

++ Handeloh/ Landkreis Harburg ++ - Am heutigen Tage führte die Polizei bei insgesamt acht Objekten in Norddeutschland eine großangelegte Durchsuchung durch. Der Grund für die Maßnahme war ein aus einem Insolvenzverfahren resultierendes Strafverfahren gegen einen Ballonfahrtveranstalter aus dem Bereich Handeloh. Es wurden Objekte in Handeloh, Fintel, Hemslingen, Schwerin, Hatten und Hannover durchsucht. Insgesamt wurden u.a 40 Fahrzeuge, 20 Ballonhüllen und 10 Ballonkörbe nebst Zubehör sichergestellt. Ca. 60 Beamte waren an der Aktion beteiligt.

OTS: Polizeiinspektion Harburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59458.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg Johannes Voskors Telefon: 04181/285-104, Fax -150

E-Mail: presse (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de www.pi-wl.polizei-nds.de