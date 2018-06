Polizeiinspektion Harburg / +++ Körperverletzung +++ Fahren ...

+++ Körperverletzung +++ Fahren unter Drogeneinfluss +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

LK Harburg - +++ Buchholz - Körperverletzung nach vermeintlicher Verkehrsgefährdung

Am Freitag den 01.06., gegen 13:00 Uhr, hielt ein 17 jähriger Buchholzer Motorradfahrer in der Lindenstraße in Buchholz vor einer Tiefgarageneinfahrt um einen Freund abzusetzen. Beim Anfahren vom Gehweg kam ein Fahrradfahrer, diesen in falscher Richtung befahrend, auf ihn zu. Nachdem der 17 jährige angefahren war, wendete der Fahrradfahrer und holte ihn am nächsten Fußgängerüberweg ein. Nach einem kurzen Gespräch, indem der Fahrradfahrer seinen Unmut über eine vermeintliche Gefährdung äußerte, schlug er den Motorradfahrer unvermittelt ins Gesicht und flüchtete über die Neue Straße in Richtung Bremer Straße. Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

+++ Buchholz - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag den 02.06., gegen 00:40 Uhr, fällt einer Buchholzer Streifenwagenbesatzung ein VW Caddy auf, dessen Fahrzeugführer rasant unterwegs ist. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle auf der Reindorfer Landstraße in Reindorf verdichten sich die Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem 20 jährigen Jesteburger. Nachdem ein Schnelltest abgelehnt wird ordnen die Beamten eine Blutentnahme an. Jetzt gibt der Heranwachsende auch einen Marihuanakonsum zu. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt muss der 20 Jährige seinen Weg erstmal zu Fuß fortsetzen.

+++ Jesteburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, meldet ein 23 jähriger in Rosengarten wohnender Rumäne der Polizei einen Verkehrsunfall in der Straße Allerbeeksring in 21266 Jesteburg. Die alarmierten Polizeibeamten stellen fest, dass der Meldende mit seinem PKW drei geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben und einen Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR verursacht hat. Er gibt an, die in zweiter Reihe geparkten PKW nicht gesehen zu haben. Der Grund für die eingeschränkte Wahrnehmung könnte die Alkoholisierung von 1,23 Promille sein. Nach der Entnahme einer Blutprobe und Abgabe das Führerscheins durfte der 23 Jährige nach Hause gehen.

+++ Seevetal/ Eddelsen - Brand eines Gebäudes auf einem ehemaligen Schulungsgelände

In den Abendstunden des 01.06.18 geriet ein unbewohntes Gebäude auf einem ehemaligen Schulungsgelände in Seevetal, Ortsteil Eddelsen in Brand. Zur Brandursache können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Zur Einsatzzeit herrschten zum Teil schwere Gewitter im Bereich Seevetal. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes kam es am Samstag, zwischen 02.30h und 03.00h, zu einem Diebstahl zum Nachteil der Ortsfeuerwehr Seevetal/Woxdorf. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Feuerwehr und entwendeten aus dem Gerätehaus einen Multifunktionsdrucker.

+++ A 39 - Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Am Samstag, gegen 15.53 Uhr, ereignete sich auf der A 39, Fahrtrichtung Lüneburg, in Höhe der Anschlussstelle Winsen-Ost, ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurden insgesamt 5 Personen verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

An der Anschlussstelle Winsen-Ost fuhr die 56jährige Fahrerin eines VW Passat aus Erftstadt auf die Autobahn auf und wechselte vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah sie einen von hinten nahenden Pkw BMW. Der 34jährige Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg bremste stark ab und wich nach rechts aus. Dabei geriet der BMW ins Schleudern und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Alle fünf Insassen des BMW, darunter zwei Kleinkinder im Alter von 9 Monaten und 2 Jahren, wurden leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zu Verkehrsbehinderungen kam es durch den Verkehrsunfall nicht.

+++ Winsen/Luhe - Trunkenheitsfahrten

Am Samstag, gegen 02:10 Uhr, wurde in Winsen/Luhe ein Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem 27jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens der Führerschein sichergestellt.

