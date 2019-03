Polizeiinspektion Harburg / Mit Kleintransporter in Gegenverkehr ...

Mit Kleintransporter in Gegenverkehr gefahren

Marschacht - Auf der B404, zwischen den Ortschaften Rönne und Eichholz, kam es heute zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines VW-Transporters war in Richtung Süden auf der Bundesstraße unterwegs. Gegen 12.05 Uhr fuhr der Transporter nach Zeugenangaben auf gerader Strecke nach links in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 27-jährigen Mannes. Ein dahinter fahrender 74-jähriger Mann konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit seinem Opel Astra auf den Corsa auf. Die beiden Opelfahrer sowie die 64-jährige Beifahrerin des Astra wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des VW Transporter wurde leicht verletzt.

Zwei weitere Pkw, die in Richtung Norden unterwegs waren, wichen nach links aus, um nicht auch noch auf die Unfallfahrzeuge aufzufahren. Dabei touchierten sich die beiden Wagen seitlich. Hierbei wurde eine 44-jährige Frau leicht verletzt.

Sofort wurden mehrere Notarzt- und Rettungswagen sowie die Feuerwehr zum Unfallort entsandt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Die Bundesstraße musste zwischen den Anschlussstellen Rönne und Eichholz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nachdem die Fahrzeuge von der Fahrbahn geborgen wurden, müssen ausgelaufene Betriebsstoffe entfernt werden. Die Sperrung dauert bis in den späten Nachmittag an (Stand: 16:00 Uhr).

Warum der Fahrer des Transporters auf der geraden Strecke in die Gegenfahrspur geriet, ist noch unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro.

