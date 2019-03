Polizeiinspektion Harburg / Motorradfahrer tödlich verunglückt ...

Motorradfahrer tödlich verunglückt ++ Buchholz/Steinbeck - Autobatterien gestohlen ++ Marschacht - Propangasflaschen entwendet

Drage - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bereits am Sonntagnachmittag kam es auf der L 217 (Winsener Straße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Mann war gegen 14.55 Uhr mit seinem Motorrad von Drage in Richtung Winsen unterwegs und hatte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Ford C-Max angesetzt. Als sich das Motorrad bereits neben dem Ford befand, scherte dessen 40-jähriger Fahrer ebenfalls aus, um seinerseits einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Der Mann hatte den Motorradfahrer neben sich offenbar nicht bemerkt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 46-Jährige stürzte und prallte am Fahrbahnrand gegen ein Verkehrszeichen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Die L 217 blieb für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis ca. 17.30 Uhr voll gesperrt. Ein Sachverständiger dokumentierte die Unfallspuren für eine genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs. Gegen den 40-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Buchholz/Steinbeck - Autobatterien gestohlen

Rund 120 Autobatterien sind am Wochenende von Unbekannten aus dem Lager eines Kfz-Teilehandels gestohlen worden. Die Täter kletterten über einen Zaun auf das Gelände an der Maurerstraße. Anschließend holten sie die Batterien aus einem Lagerregal. Für den Abtransport der Beute dürften die Täter einen Kleintransporter benutzt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 07 Uhr an der Maurerstraße beobachtet wurden, bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Marschacht - Propangasflaschen entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 09 Uhr, kam in einem Einzelhandelsgeschäft an der Eichholzer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter brachen auf dem Außengelände die Vorhangschlösser zweier Gitterboxen auf und entwendeten daraus insgesamt zehn Propangasflaschen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei in Marschacht nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04176 7700 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Harburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59458.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg Polizeihauptkommissar Jan Krüger Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150 Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19 E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de www.pi-wl.polizei-nds.de