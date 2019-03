Polizeiinspektion Harburg / Mutmaßliche Tankstellenräuber ...

Mutmaßliche Tankstellenräuber festgenommen

Hollenstedt - Zwei Männer, die im Verdacht stehen, am 28.02.2019 eine Tankstelle in Hollenstedt überfallen zu haben, sind gestern von der Polizei Schleswig-Holstein vorläufig festgenommen worden. Nach der hier betriebenen Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus der Überwachungskamera ergaben sich deutliche Parallelen zu Taten in Schleswig-Holstein. Die Ermittlungen dort führten letztlich zur Festnahme der beiden Beschuldigten.

Weitere Informationen sind der Pressemitteilung der Polizeidirektion Flensburg zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4231387

Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Harburg vom 20.03.2019 wird hiermit aufgehoben. Die Bilder sind nicht mehr zu verwenden.

