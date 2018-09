Polizeiinspektion Harburg / Neu Wulmstorf - Auffahrunfall ...

Neu Wulmstorf - Auffahrunfall zwischen Fahrrad und Pferd ++ Wistedt - Vandalen in der Grundschule ++ Appel - Generatoren entwendet

Landkreis Harburg - Neu Wulmstorf - Auffahrunfall zwischen Fahrrad und Pferd

Ein mit über zwei Promille stark alkoholisierter Fahrradfahrer verursachte am Sonntagnachmittag einen kuriosen Unfall. Der 39 Jährige befuhr den Schwiederstorfer Weg und übersah dabei ein vor ihm laufendes Pferd samt Reiterin. Der Mann fuhr ungebremst auf das Tier auf. Dieses erschrak und brachte eine 52 Jährige zu Boden. Die Frau verletzte sich durch den Sturz leicht. Auch das Pferd wurde leicht an den Hinterläufen verletzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Wistedt - Vandalen in der Grundschule

Unbekannte besprühten in der Nacht zu Sonntag die Grundschule in Wistedt. An der Außenfassade wurden diverse Sprüche an die Wände gesprüht. Im Anschluss drangen die Täter über das Dach in die Schule ein und beschmierten auch im Inneren diverse Flächen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter 04182 - 28000 entgegen.

Appel - Generatoren entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zwei Stromgeneratoren von einem Grundstück im Tannengrund. Die Geräte befanden sich in einem durch einen Zaun gesicherten Wintergarten und hatten einen Wert von 400 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Harburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59458.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg Torsten Adam Telefon: 0 41 81 / 285 - 104 Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19 Fax: 0 41 81 / 285 -150 E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de www.pi-wl.polizei-nds.de