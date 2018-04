Polizeiinspektion Harburg / PKW gestohlen ++ Buchholz und ...

PKW gestohlen ++ Buchholz und Seevetal - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Tostedt - PKW gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in die Werkstatt eines Autohauses an der Friedrich-Vorwerk-Straße eingebrochen, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter brachen einen Tresor auf und entwendeten daraus zwei Fahrzeugschlüssel. Mit einem der Schlüssel öffneten sie einen Seat Leon, der auf dem Außengelände abgestellt war. Mit dem Fahrzeug machten sich die Täter aus dem Staub. Zuvor hatten sie offenbar die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges abmontiert und an dem Seat angebracht. Der Wert des Wagens beläuft sich auf rund 6000 EUR.

Buchholz und Seevetal - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Eine 65-jährige Buchholzerin ist am Sonntagnachmittag von der Polizei überprüft worden, nachdem Zeugen meldeten, dass sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit ihrem Wagen unterwegs war. Bei der Überprüfung erreichte die Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille. Da die Frau behauptete, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihr zwei Blutproben entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Auch in Seevetal/Maschen musste eine Frau am Sonntagabend ihren Führerschein abgeben. Die 38-jährige war gegen 22 Uhr mit ihrem PKW in der Homsstraße unterwegs. Sie erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,48 Promille. Gegen die 38-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ein Arzt entnahm ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe.

