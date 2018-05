Polizeiinspektion Harburg / Pressemitteilung der PI Harburg vom ...

Pressemitteilung der PI Harburg vom 21.05.2018

PI Harburg - Brand in Fischzuchtanlage

In Winsen OT Hoopte kam es am frühen Morgen zu einem Brand in einer Fischzuchtanlage. Auf dem Gelände waren Kanister in Brand geraten, das Feuer griff auf einen angrenzenden Zaun über und zerstörte diesen teilweise. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war vorübergehend eine Warnmeldung im Radio eingestellt worden.

Feuerkorb löst verspäteten Brand aus

In Holm-Seppensen kam es am heutigen Morgen im Lindenweg zu einem Brand durch einen vermeintlich abgelöschten Feuerkorb. Der Verursacher hatte in der vergangenen Nacht seinen Feuerkorb benutzt und die Glut mit Wasser gelöscht. Dennoch fiel Glut auf den Waldboden und fraß sich bis zu einem angrenzenden Gestrüpp durch den Boden. Das Gestüpp und ein daran angrenzenden Zaun fingen Feuer. Nur durch das umsichtige Handeln des Nachbarn konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Diebstahl von Tabakwaren aus Tankstelle

In Buchholz kam es in der Lüneburger Straße zu einem Diebstahl von Tabakwaren aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle. Der Täter hatte sich in der Nacht Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und Tabakwaren aus den Auslagen entwendet. Anschließend entfernte er sich mit der Beute über den rückwärtigen Bereich. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10 00,- Euro geschätzt.

