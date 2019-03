Polizeiinspektion Harburg / Schwerer Verkehrsunfall auf der A7

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7

BAB 7 Garlstorf - Am Freitagmorgen, gegen 07 Uhr überholte ein Sattelzug aus Rumänien eine Zugmaschine aus Dänemark. Beide befuhren die A 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf. Der 30 Jährige Fahrer des Sattelzuges kollidierte mit der Zugmaschine, welche sich daraufhin um 180 Grad drehte und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte letztlich um. Er blockiert alle drei Fahrstreifen der Autobahn. Die Ladung, welche zum Teil aus Holzschutzlasur bestand, ergoss sich auf die Fahrbahn. Diese wurde dadurch erheblich verschmutzt. Die beiden Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten ist die A7 ab der Abfahrt Thieshope voll gesperrt. Die Arbeiten werden sich bis in den späten Nachmittag ziehen. Im einsetzenden Wochenendverkehr ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

