Polizeiinspektion Harburg / Seevetal - Brandstiftung an ...

Landkreis Harburg - Seevetal - Brandstiftung an Kabelschacht

Freitagmorgen, gegen 2 Uhr meldete ein Zugführer einen brennenden Kabelschacht neben einem Gleis am Maschener Rangierbahnhof. Als die informierte Werksfeuerwehr Maschen und die Polizei vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits erheblichen Schaden an den im Schacht liegenden Kabeln angerichtet. Der Schaden führte zur Sperrung mehrerer Gleise der Bahnstrecke Hamburg - Lüneburg. Diese Sperrung wird voraussichtlich noch längere Zeit bestehen bleiben. Da ein politischer Hintergrund für die Tat nicht auszuschließen ist, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen der örtlichen Fahndung war neben den eingesetzten Streifenwagen auch ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort.

Tostedt - 10 Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 10 Jähriger wurde am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Junge überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die B 75 in der Ortsdurchfahrt Tostedt. Dabei wurde er von einer 32 Jährigen übersehen, die die Straße in Richtung Buchholz befuhr. Das Kind wurde auf die Straße geschleudert und zog sich schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Polizei in Tostedt übernommen.

Seevetal/ Stelle - Mehrere PKW aufgebrochen

In Seevetal und in Stelle wurden in der Nacht zu Donnerstag insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter schlugen dazu jeweils eine Scheibe ein. In Stelle traf es zwei Autos in der Straße Heidbarg. Aus zwei Mercedes wurden die Frontscheinwerfer und ein Airbag entwendet. In Seevetal, in der Straße Birkenhorst traf es einen VW Tiguan und in der Straße Föhrenweg einen Mercedes Sprinter. Aus beiden wurde jeweils das Navigationsgerät entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Seevetal (04105-6200) und die Polizei Winsen (04171-7960) entgegen.

Seevetal - AMG Mercedes gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag stahlen Unbekannte einen schwarzen Mercedes GLE 43 AMG. Das Fahrzeug war in der Moorstraße geparkt. Der Wert des Autos liegt bei etwa 65.000 Euro. Zeugen die den PKW mit dem Kennzeichen WL-MG 1133 nach 23:30 Uhr noch gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.

