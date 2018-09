Polizeiinspektion Harburg / Seevetal - Lebensretter und wichtige ...

Seevetal - Lebensretter und wichtige Zeugen gesucht ++ Asendorf - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Buchholz - Trickdieb festgenommen

Landkreis Harburg - Seevetal - Lebensretter und wichtige Zeugen gesucht

Mit Datum vom 20.09.2018 berichtete die Polizei Buchholz über den Brand eines Hauses in der Metzendorfer Straße in Seevetal. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass zwei Autofahrer, welche an dem Haus vorbeikamen, das Feuer bemerkten. Die beiden Männer stiegen aus, liefen in das Haus und warnten die Bewohner. Dadurch wurde vermutlich Schlimmeres verhindert. Beide Männer entfernten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte. Die Polizei sucht diese Personen jetzt als wichtige Zeugen für die weiteren Ermittlungen. Beide werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181-2850 zu melden.

Asendorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Aus unbekannten Gründen befuhr ein 27 Jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend die Jesteburger Straße auf der falschen Fahrbahnseite. Der Hamburger kollidierte in einer Kurve mit dem entgegenkommenden VW eines 45 Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt und nach Abschluss der Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Warum der Mann die falsche Straßenseite nutzte, ist Gegenstand der Unfallermittlungen.

Buchholz - Trickdieb festgenommen

Ein 36 Jähriger lenkte am Mittwochvormittag erfolgreich einen Mitarbeiter eines Juweliers in der Buchholzer Innenstadt ab. Der Mann gelangte so an ein goldenes Armband im Wert von über 500 Euro. Die Tat wurde jedoch schnell bemerkt und die Polizei informiert. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Täter dann auch antreffen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut hatte der Mann noch bei sich. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

