Polizeiinspektion Harburg / Toppenstedt - Bei Einbruch Bargeld ...

Toppenstedt - Bei Einbruch Bargeld entwendet ++ Heidenau - Einbrecher ohne Beute

Landkreis Harburg - Toppenstedt - Bei Einbruch Bargeld entwendet

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma in der Straße Am Gänsekamp ein. Die Täter hebelten dazu zunächst ein Fenster auf. Im Anschluß durchsuchten sie die Büroräume und entkamen letztlich unerkannt mit etwas Bargeld.

Heidenau - Einbrecher ohne Beute

Die halbstündige Abwesenheit einer Bewohnerin in der Straße Büntberg nutzten Unbekannte um in die Wohnung einzubrechen. Zunächst hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort begannen sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen, brachen ihre Tat aber ab, ohne Beute gemacht zu haben.

