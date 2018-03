Polizeiinspektion Harburg / Wetterlage sorgte für zahlreiche ...

Wetterlage sorgte für zahlreiche Unfälle ++ Hanstedt - Handtasche aus PKW gestohlen ++ Rade - Nach Zuckerschock gegen Streifenwagen gefahren

Landkreis Harburg - Wetterlage sorgte für zahlreiche Unfälle

Der einsetzende Schneefall sorgte heute für zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen im Kreisgebiet. Hier kam es seit 23 Uhr zu insgesamt zwölf Unfällen. Zwei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 120.000 EUR geschätzt.

In zwei Fällen hatten sich Lkw auf der Fahrbahn quer gestellt. das sorgt aktuell auf der A 39 noch für Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Lüneburg. Dort war gegen 2:35 Uhr ein Lkw ins Rutschen geraten und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Rund 500 l Dieselkraftstoff ergossen sich über die Fahrbahn. Die Reinigungsarbeiten werden durch die Witterung erheblich erschwert. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf noch bis Mittag andauert.

Hanstedt - Handtasche aus PKW gestohlen

Auf einem Parkplatz an der Straße Vor den Bergen haben Diebe am Mittwochabend einen BMW Mini aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr. Die Täter entwendeten eine Handtasche, die im Fußraum des Wagens abgelegt worden war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 EUR. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04184 1661 entgegen.

Rade - Nach Zuckerschock gegen Streifenwagen gefahren

Eine 41-jährige Frau erlitt am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, einen Zuckerschock während sie mit ihrem Skoda auf der Soltauer Straße von Rade in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs war. Die Frau fuhr dadurch mit Schrittgeschwindigkeit und in starken Schlangenlinien. Zeugen meldeten die auffällige Fahrweise über den Polizeinotruf.

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr der Frau entgegen und entdeckte sie kurz vor dem Ortseingang Rade. Die Polizisten hielten an und schalteten das Blaulicht ein. Der Wagen der 41-Jährigen geriet erneut auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit mäßiger Geschwindigkeit frontal mit dem Streifenwagen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 5000 EUR. Die Beamten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Frau, die kaum bei Bewusstsein war. Erste Untersuchungen ergaben eine starke Unterzuckerung. Die 41-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus.

