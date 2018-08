Polizeiinspektion Harburg / Wochenendmeldung der ...

Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 24.08.18, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.08.18, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg - Winsen - Pkw-Aufbruch Zwischen Donnerstag 21:30 Uhr und Freitag, 12:00 Uhr wurde in Winsen in der Straße Ilmenaudeich ein Pkw Kia aufgebrochen. Der Täter schlug die hintere Seitenscheibe des Pkw ein und entwendete ein im Fahrzeug zurück gebliebenes Smartphone.

Klecken - Einbruch in Wohnhaus Am Freitag zwischen 07:40 Uhr und 16:10 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Straße Hainbuchenweg eingebrochen. Der Täter drang nach gewaltsamen Eindringen durch das Schlafzimmerfenster in das Haus ein, durchsuchte den Raum und verließ das Haus unter Mitnahme von dort vorgefundenen Schmuck.

Meckelfeld - Dorffest Auf dem Festplatzgelände des Meckelfelder Dorffestes kam es am späten Freitagabend zu einer Rangelei zwischen einem 17 jährigen und einem 29 jährigen Festbesucher. In deren Verlauf versuchten beide sich wechselseitig ins Gesicht zu schlagen. Am Randes des Dorffestes gerieten vor einer Gaststätte, gegen 02.00h, zwei Personengruppen in Streit. Infolge dessen kam es zu Körperverletzungshandlungen durch Schlagen und Treten zwischen einzelnen Personen aus den Gruppen. Nach Trennung der Gruppen durch die Polizei kam eine Person vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf dem Festplatzgelände kam es am Freitagabend zu einer Beleidigung zum Nachteil von drei Polizeibeamten durch eine 20-jährige Festbesucherin. Die Beamten waren durch die Heranwachsende während ihrer Fußstreife mehrfach beleidigt worden. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Samstag verlief das Dorffest ruhiger. Straftaten sind der Polizei an diesem Tage nicht bekannt geworden.

