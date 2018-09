Polizeiinspektion Harburg / Wochenendmeldung der ...

Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg - +++ Buchholz: Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

In einem Lebensmittelgeschäft in der Soltauer Straße kam es am Samstagabend zu einem Ladendiebstahl von Zigaretten im Wert von über 600 Euro. Die drei Täter konnten im Rahmen der Fahndung in ihrem Pkw angetroffen werden. Dabei konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Kontrolle wurde den Beamten ein gefälschter Führerschein ausgehändigt. Strafverfahren wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

+++ Buchholz: Spontane Feier führt zur Verschmutzung

Am Samstagabend trafen sich spontan über 100 Jugendliche/ junge Erwachsene, um auf dem Peets Hoff zu feiern. Aufgrund der Ruhestörung und der Verschmutzung musste die Feier durch mehrere Streifenwagen beendet werden. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen verließ ein Großteil der Feiernden die Örtlichkeit freiwillig. Bei der Überprüfung von zwei jungen Erwachsenen konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet.

+++ Tespe: Einbruch in Supermarkt

Am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, wurde in den Edeka-Markt in Tespe eingebrochen. Es wurden eine Scheibe eingeschlagen und Tabakwaren entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen bleib jedoch ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter 04171-7960 zu melden und ihre Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen mitzuteilen.

+++ A 7 - Garlstorf: Übermüdet und ohne Führerschein verunfallt

Ein Zeuge meldete am Freitagmittag einen Pkw, der in Schlangenlinien fahren würde. In der Baustelle bei Garlstorf fuhr er dann gegen eine Warnbake. Hierbei platzte der linke Vorderreifen. Die Fahrt mit dem luftleeren Reifen ging weiter durch die Baustelle, wo mehrfach die mobile Trennwand zwischen den Richtungsfahrbahnen touchiert wurde. An der Anschlussstelle Egestorf fuhr der Pkw von der BAB ab. Beim 60jährigen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen konnten keine Beeinflussungen durch Alkohol, Drogen oder Medikamente festgestellt werden. Er gab mehrfach an, aufgrund von Müdigkeit verunfallt zu sein. Außerdem räumte er freimütig ein, gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterreise erfolgte mit der Bahn

+++ A1 - Dibbersen: Betrunken in die Mittelschutzplanke

Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein Pkw aus Hamburg auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Dibbersen. Das Fahrzeug prallte in die Mittelschutzplanke und schleuderte dann nach rechts in die Schutzplanke. Am total beschädigten Pkw hielten sich zwei männliche Personen auf. Beide waren stark alkoholisiert. Ein Test ergab Werte von 1,3 und 1,8 Promille. Beide bestritten gefahren zu sein bzw. beschuldigten sich gegenseitig. Von beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,00 EUR geschätzt.

+++ A1 - Rade: Seit 11 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Bei der Kontrolle eines Pkw aus dem Kreis Harburg wurde festgestellt, dass der 39jährige Fahrer und Halter seit 11 Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Nachdem ihm dieser abgenommen worden war, hatte er keinen neuen Führerschein beantragt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Erstaunlich war, dass die Beifahrerin im Besitz eines Führerscheins war. Sie wechselte nach der Kontrolle auf den Fahrersitz.

+++ Landkreis Harburg: Trunkenheitsfahrten

Am Wochenende wurden mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung festgestellt.

Am Freitagnachmittag wurde in Schwinde ein BMW-Fahrer mit einer Atemalkoholkonzentration (AAK) von 0,52 Promille angehalten. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen wurde auf der A7 in Höhe Seevetal bei VW-Fahrer eine Cannabisbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend wurde in Neu Wulmstorf ein Toyota-Fahrer kontrolliert, bei dem eine AAK von 1,73 Promille festgestellt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Des Weiteren wurde ein Citroen in Jesteburg kontrolliert, bei dem der Fahrer eine AAK von 0,88 Promille pustete. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

In Winsen wurde ein Roller kontrolliert, bei dem der Fahrer angab, Drogen konsumiert zu haben. Auch er musste sich einer Blutprobe unterziehen und nun dem Strafverfahren stellen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Buchholz ein Opel kontrolliert, der die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtete. Der Fahrer wies eine AAK von rund 1 Promille auf. Aufgrund der Fahrauffälligkeit wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

