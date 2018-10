Polizeiinspektion Harburg / Wochenendmeldung der ...

Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg - +++ Landkreis Harburg - Betrunken hinterm Steuer

Am Freitagabend wurde in Jesteburg, Seevekamp, ein Citroen kontrolliert. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Bei dem Alkotest wurden 1,38 Promille festgestellt. Der Jesteburgerin wurde neben der Blutprobe auch der Führerschein abgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagabend wurde in Brackel bei einem 33-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von 1,7 Promille festgestellt. Auch der BMW-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Tespe ein 45-Jähriger kontrolliert, der zuvor reichlich Alkohol getrunken hatte. Hier lag der Wert bei 1,21 Promille. Auch hier folgten die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Neu Wulmstorf einen Ford Mustang, welcher die B73 in Richtung Buxtehude befuhr. Bei der Kontrolle des 43- jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Promillepiloten dürfen nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen und mind. 6 Monate keine Kraftfahrzeuge mehr fahren.

Mit einem einmonatigen Fahrverbot und 500 Euro Strafe muss ein 24-Jähriger rechnen, der heute gegen 03.30 Uhr der Hansestraße in Winsen kontrolliert worden ist. Der Alkotest ergab 0,94 Promille. Er musste zu Fuß weitergehen.

+++ Winsen/Luhe - Drogen- und Waffenfund bei Jugendschutzkontrolle

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Winsener Polizei mehrere Jugendliche und Heranwachsende an einer Bushaltestelle im Bereich einer Elbmarscher Schule. Bei mehreren Personen wurde der Besitz von Drogen (Marihuana und Kokain) und bei einer ein unzulässiges Messer festgestellt. Die Drogen sowie das Messer wurden einbehalten. Nun werden sie sich in Strafverfahren verantworten müssen.

+++ Stelle - dreister Diebstahl

Am Samstagmittag fuhr ein weißer Transporter mit deutschen auswärtigem Kennzeichen bei dem Hofladen in der Lindenstraße vor. Ein Pärchen (50-65 Jahre alt) lud diverses Gemüse und Eier für ca. 60 Euro ein. Anschließend verließen den Hof wieder. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171-7960 entgegen. +++ Winsen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht In der Nacht zum Sonntag wurde in der Pestalozzistraße ein dunkelblauer Skoda, welche geparkt war, stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das unbekannte Fahrzeug könnte hellblau sein und muss entsprechend ähnlich stark an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171-7960 entgegen.

+++ Buchholz - mehrere Taschendiebstähle

In der Buchholzer Innenstadt kam es am Samstagmittag zu drei Taschendiebstählen. Den Geschädigten wurde jeweils die Geldbörse auf der Jacken- bzw. Handtasche entwendet, als sie sich in einem Geschäft befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

+++ Hittfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Kirchstraße wurde bereits am Donnerstag (25.10.2018) zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr ein geparkter Pkw Volvo durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen die Angaben zum möglichen Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seevetal unter 04105-6200 in Verbindung zu setzen.

+++ A7 in Höhe Toppenstedt - Massive Verstöße gegen Fahrzeitbestimmungen

Auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg, am heutigen Sonntagmorgen ein Sattelzug aus Bulgarien kontrolliert. Transportiert wurden Baumaterialien für drei Empfänger in Schleswig-Holstein. Fahrer war ein 53jähriger türkischer Staatsbürger. Die fehlende Genehmigung für eine Beförderung am Sonntag war sein kleinstes Problem. Bei der Überprüfung seiner Fahrzeiten wurde festgestellt, dass er in den zurückliegenden 14 Tagen massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Unter anderem wurde in einer Woche keine tägliche Ruhezeit eingelegt. Die Fahrten wurden nur stundenweise kurz unterbrochen. Die Addition der Bußgelder für die einzelnen Verstöße gegen die Fahrpersonalvorschriften würde eine Summe von ca. 25.000,00 EUR ergeben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Bezüglich der Hinterlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung sind Gespräche mit einem Verantwortlichen der Halterfirma anhängig.

