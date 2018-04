Polizeiinspektion Harburg / Wochenendmeldung der PI Harburg vom ...

Wochenendmeldung der PI Harburg vom 21./22.04.2018++Verstoß nach dem Waffengesetz++Verkehrsunfallflucht++Ladendiebstahl++Trunkenheit im Straßenverkehr

Landkreis Harburg - Verwirrte blutverschmierte Person in Buchholz

Am Freitagabend wurde der Polizei in Buchholz eine Person mit Messer und blutverschmiertem Oberkörper in der Brauerstraße mitgeteilt. Als die eingesetzten Beamten auf den 17-jährigen Buchholzer trafen, hatte dieser sein Messer bereits aus der Hand gelegt. Während des Gesprächs wurde schnelle klar, dass das Blut von der Person selbst stammt und er sich die Verletzungen im Brustbereich auch selbst zugefügt hatte. Neben dem genutzten Messer hatte der Buchholzer noch zwei weitere Messer in seinem Rucksack dabei. Ein Alcotest ergab 1,59 Promille. Da sich der junge Mann scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde ein Rettungswagen hinzugeholt. Dieser brachte den Buchholz dann ins Krankenhaus, um ihm die benötigte ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Alle Messer wurden noch vor Ort sichergestellt. Sie wiesen alle eine Klingenlänge von mehr als 12 Zentimeter auf, so dass sich der 17-jährige neben seinen eigenen Problemen nun auch dem Verstoß nach dem Waffengesetz stellen muss.

Verkehrsunfallflucht in Hollenstedt Gegen 23:00 Uhr am Freitag wurde dem Polizeinotruf ein verunfallter VW Golf auf der Dierstorfer Straße in Hollenstedt mitgeteilt. Durch die aufnehmenden Beamten konnte der PKW mit der Fahrzeugfront in einem Brückengeländer stehend festgestellt werden. Neben den Insassen fehlten die zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichen. Im Fahrzeuginneren konnten diverse Bierdosen und die Geldbörse des vermeintlichen Fahrers aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Besitzer der aufgefundenen Geldbörse auch der Unfallfahrer war. Eine weitere Streifenwagenbesatzung fuhr daraufhin zur Wohnanschrift des 19-jährigen Moisburgers und trafen dort auf seine Eltern. Diese wussten bereits von dem Unfall. Ein Alcotest beim Fahranfänger ergab 1,20 Promille, so dass er einem Arzt für ein Blutprobe vorgestellt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde gegen ihn eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass ein 16-jähriger Wenzentorfer, ein 15-jähriger Neu Wulmstorfer und ein 19-jähriger Dohrener dem Moisburger bei der Tat halfen und mit ihm zusammen versuchten die Straftat zu vereiteln. Sie nahmen für ihn die Kennzeichen vom PKW. Der 19-jährige Dohrener fuhr den Moisburger im Anschluss nach Hause. Die Helfer müssen sich nun in einem separaten Strafverfahren wegen Beihilfe und Strafvereitelung verantworten. (Bilder vom Unfall wurden eingestellt)

Ladendieb in Buchholz Am Samstagnachmittag betrat eine 37-jährige Georgierin den Woolworth in Buchholz. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Alarmanlage aus. Pech für die Diebin war, dass nicht das Spielzeugauto aus dem Woolworth sondern die zuvor im nahegelegenen Schuhgeschäft entwendeten Sportschuhe den Alarm auslösten. Bei der weiteren Durchsuchung der Diebin wurden Kleidungsstücke aus einem Modegeschäft aufgefunden. Nun muss sich die Dame in drei Strafverfahren für ihre Diebestour verantworten.

Neu Wulmstorf - Übernachtung im Auto endet in der Zelle Samstagnacht wurde eine Alarmauslösung in einem Autohaus in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf gemeldet. In einem PKW des Autohauses wurde ein 27-jähriger aus Wulfsen angetroffen. Dieser war derart alkoholisiert, dass er vermutlich nur eine Schlafmöglichkeit gesucht hatte. Vermutlich war der PKW vom Autohaus nicht ordnungsgemäß verschlossen worden. Die weitere Nacht konnte der Wulfsener in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Seevetal-Maschen Samstagmittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Maschener Schützenstraße ein 21-jähriger Hamburger mit seinem Mercedes angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmittel, so dass der jungen Fahrer für eine Blutprobe einem Arzt vorgestellt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Zwei Pkw überschlagen in Vierhöfen/Stöckte Auf dem Rückweg aus einer Disco in Osnabrück schlief der 21-jährige Fahrer eines VW Golf am Samstagmorgen zwischen Vierhöfen und Westergellersen ein. Das Fahrzeug prallte gegen zwei massive Bäume, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen wurden nur leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung eingeleitet. Nur eine Stunde später wurde ein 18-Jähriger im Sportplatzweg in Stöckte bei wohl nicht ganz 30 km/h von der Sonne geblendet, so dass er mit seinem Ford Fiesta über ein fahrbahnverengendes Beet fuhr, wodurch sich der Pkw überschlug und auf dem Dach im Graben liegen blieb. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeuwrack geborgen werden. Er kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Wenn es ihm wieder besser geht, muss er wohl zur Nachschulung.

Vermisste in Winsen mit Hubschrauber und Hunden gesucht Um zwei Uhr nachts wurde eine 80-jährige Winsenerin als vermisst gemeldet. Die demente Dame hatte sich mitten in der Nacht von zu Hause zu Fuß auf den Weg gemacht. Mit diversen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und mehreren Suchhunden der Rettungshundestaffeln Harburg, Unterweser und Osterholz wurden insbesondere die Bereiche vom Altstadtring über die Hoopter Straße bis hin zur Elbe abgesucht. Schließlich meldete sich gegen 09.00 Uhr ein Anwohner aus dem 17 Kilometer entfernten Hörsten, der die Dame dort aufgefunden hatte. Sie konnte wohlbehalten von ihrem Sohn abgeholt werden.

Verkehrsunfall mit Vollsperrung der A39 Am Samstag den 21.04.2018, gegen 00.45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 39, RF HH zwischen den AS WL West und Maschen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus dem LK Harburg befuhr mit ihrem Pkw Nissan den rechten von 2 Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h. Zum Überholen scherte sie auf den linken Fahrstreifen aus. Der sich dort mit einer Geschwindigkeit von ca. 220 km/h nähernde 20-jährige Pkw-Fahrer eines Mercedes Geländewagens aus Hamburg prallte frontal gegen den Nissan. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und stießen rechts und links gegen die Schutzplanke. Die Fahrerin des Nissan, sowie beide Insassen des Mercedes wurden beim Aufprall verletzt und in die örtlichen Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Die BAB 39, RF HH musste auf Grund der Bergungs-und Reinigungsarbeiten für ca. 3,5 Std voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall nach Krampfanfall Am Samstag den 21.04.2018, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 39, zwischen den AS LG Nord und Handorf, im dortigen Baustellenbereich ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg verlor, vermutlich nach einem Krampfanfall, die Kontrolle über seinen Pkw Audi A6. Nachdem er leicht rechts und links gegen die Schutzplanke geprallt war, kollidierte er mit einem 46-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Bereich Gifhorn. Dessen Pkw Jaguar, sowie der Audi wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrer des Jaguar sowie seine 44-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Der Audi-Fahrer konnte vor Ort stabilisiert werden. Bei der anschließenden Untersuchung im Krankenhaus wurden erhebliche Verletzung im Wirbelsäulenbereich, als Unfallfolge festgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Die BAB musste für die Rettungs-und Bergungsmaßnahmen für ca. 2,5 Std in Rtg. HH voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ostumgehung Lüneburg.

