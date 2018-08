Polizeiinspektion Harburg / Zwei Trunkenheitsfahrten mit einem ...

Zwei Trunkenheitsfahrten mit einem Auto ++ Seevetal/Meckelfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss

Handeloh - Zwei Trunkenheitsfahrten mit einem Auto

Am Donnerstag, gegen 14.10 Uhr, meldete ein Zeuge einen Pkw, der vor ihm in Schlangenlinien fahren würde. Noch während eine Streifenwagenbesatzung unterwegs war, um den Pkw zu kontrollieren, beobachtete der Zeuge, wie der Wagen anhielt und die Fahrerin mit dem Beifahrer die Plätze tauschte. Anschließend setzte der Mann die Fahrt mit dem Wagen fort, bis er wenige Meter weiter von der Polizei angehalten wurde.

Aufgrund der Zeugenaussage machten die Beamten mit beiden Insassen einen Atemalkoholtest. Die 40-Jährige erreichte dabei einen Wert von 2,83 Promille. Der 36-jährige Mann kam auf 2,67 Promille. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm den beiden eine Blutprobe. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 76-jähriger Mann hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall auf der Höpenstraße verursacht. Gegen 21.50 Uhr war der Mann mit seinem Daimler in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten VW Passat gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 76-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, der Mann erreichte einen Wert von 1,35 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

