Polizeiinspektion Heidekreis / 1) Bad Fallingbostel: Einbruch in ...

Heidekreis - Bad Fallingbostel: Einbruch in Doppelhaushälfte

Im Zeitraum von Dienstag bis Sonnabend der vergangenen Woche wurde durch unbekannte Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte eingeschlagen. Anschließend wurde das Haus betreten und durchsucht. Unter Mitnahme des Diebesgutes wurde anschließend der Tatort verlassen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf die Täter konnten nicht erlangt werden.

Schwarmstedt: Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 7 in Höhe der Anschlussstelle Schwarmstedt durch Beamte des PK Bad Fallingbostel wollten sich die Fahrzeuginsassen zunächst nicht ausweisen. Nach Erläuterung weiterer, dann zu treffender Maßnahmen änderten die Kontrollierten ihre Meinung und legten Ausweispapiere vor. Die Beamten stellten nun fest, dass der aus Hamburg stammende Fahrzeugführer des Audi nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch der Beifahrer konnte die Weiterfahrt nicht übernehmen, da auch er keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafanzeigen gegen den Fahrzeugführer und Fahrzeughalter gefertigt.

Neuenkirchen: Störrischer Esel

Am Samstag Morgen wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein frei laufender Esel an der Landesstraße 171 in Höhe der Siemensstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Eigentümer den Esel, der zuvor durch ein offen stehendes Tor entkommen war, bereits wieder gesichert und führte ihn zurück.

Soltau: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Am Samstag Abend kam es am Bahnhof in Soltau zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, da einer dem einer dem anderen Geld schuldete. Der Gläubiger drohte daher dem Schuldner mit dem Tode. Der Schuldner zog daraufhin jedoch eine Schusswaffe und lud sie einmal durch. Durch die Polizei konnte die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, sichergestellt werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

