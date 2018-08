Polizeiinspektion Heidekreis / 1.) Bad Fallingbostel: Waldboden ...

1.) Bad Fallingbostel: Waldboden in Brand 2.) BAB7/Dorfmark: Kontrollen in der Baustelle an Anschlussstelle Dorfmark 3.) Walsrode: Betrunken ohne Führerschein mit einem Pkw gefahren

Heidekreis - Bad Fallingbostel: Waldboden in Brand

Am Freitagabend wurde im Waldgebiet zwischen dem Bockhorner Weg und der Autobahn ein Brand gemeldet. Während der Löscharbeiten wurden in der Nähe weitere kleinere Brandstellen im Wald zwischen Bad Fallingbostel, Düshorn und Bockhorn gemeldet, die ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Zur Absuche des Waldgebietes nach weiteren Brandstellen kam schließlich ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dennoch konnte ein letzter Brandort erst am Samstagmorgen entdeckt werden. Konkrete Hinweise zur Verursachung liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

BAB7/Dorfmark: Kontrollen in der Baustelle an Anschlussstelle Dorfmark

Aufgrund vermehrter Hinweise wurde am Wochenende verstärkt die Befolgung der Verkehrsführung an der Anschlussstelle Dorfmark überwacht. Hier ist aufgrund einer Baustelle das Auffahren auf die A 7 aus Richtung Dorfmark kommend aktuell untersagt. Eine entsprechende Beschilderung ist aufgestellt. Nachdem es mehrfach zu Meldungen von "Falschfahrern" kam, wurden hier am Wochenende Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet. Es stellte sich heraus, dass die Verkehrsteilnehmer überwiegend den Hinweisen ihrer Navigationsgeräte gefolgt waren. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung kann es zu gefährlichen Situationen kommen und es wird hiermit nochmals ausdrücklich auf das Befolgen der Beschilderung hingewiesen.

Walsrode: Betrunken ohne Führerschein mit einem Pkw gefahren

Am Samstag, 25.08.2018, wurde gegen 19:50 Uhr im Nahbereich der Sunderstraße nach Zeugenhinweisen ein 34-jähriger Walsroder kontrolliert. Dieser soll zuvor unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum gefahren sein. Während der Kontrolle wurde neben einer Alkoholisierung von 1,04 Promille festgestellt, dass die Person nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grund erwartet den Walsroder neben der alkoholbedingten Ordnungswidrigkeit ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rethem: Versuchter Automatenaufbruch

Am Freitag, 24.08.2018, gegen 00:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter den Zahlautomaten einer Tankstelle an der Rodewalder Straße in Rethem gewaltsam aufzubrechen. Dieses gelang den Tätern nicht. Bei der Tatausführung entstand ein hoher Sachschaden, der von der Polizei derzeit auf 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

Hodenhagen: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Ahlden ist am Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr auf der Bahnhofstraße (L191) mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und mit zwei geparkten Pkw kollidiert. Hierbei erlitt die Person leichte Verletzungen. Nach dem Unfall versuchte er zunächst seine Nummernschilder abzubauen und von der Unfallörtlichkeit zu Fuß zu flüchten. Ein Zeuge konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei daran hindern. Im Anschluss wurde bei diesem durch die Polizei eine Alkoholbeeinflussung von 2,55 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Soltau: Räuberischer Diebstahl

Am Samstag, 25.08.2018, wurde ein Ladendiebstahl im Fachmarktzentrum beim Schuhgeschäft Deichmann gemeldet, bei der eine ca. 60jährige Frau nach Ansprache und Festhalten am Arm versuchte sich loszureißen, um mit den von ihr entwendeten Sneakern zu entkommen. Dieses konnte jedoch durch zwei Mitarbeiterinnen verhindert werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

