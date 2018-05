Polizeiinspektion Heidekreis / 1.) Soltau: Einbruch im ...

1.) Soltau: Einbruch im Fachmarktzentrum 2.) Randalierer in der Marktstraße

Heidekreis - Soltau: Einbruch im Fachmarktzentrum

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Donnerstag die Scheibe einer Notausgangstür ein und gelangten anschließend durch diese Tür in das Innere eines dortigen Supermarktes. Hier wurden wahrscheinlich diverse Flaschen mit Spirituosen aus den Regalen entwendet.

Soltau: Randalierer in der Marktstraße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zogen drei, derzeit unbekannte Männer durch die Marktstraße in Soltau, rissen einige Pflanzen aus den in der Fußgängerzone stehenden Blumentöpfen und warfen einen Stuhl in die Fensterscheibe einer Pizzeria, so dass diese zerbarst.

