Polizeiinspektion Heidekreis / Bad Fallingbostel: Betrunken ...

Bad Fallingbostel: Betrunken randaliert

Heidekreis - 10.10./ Betrunken randaliert

Bad Fallingbostel: Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Mittwochabend in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel. Dort trafen die Beamten auf eine 40-jährige Bad Fallingbostlerin, welche zuvor an einem Pkw das Kennzeichen abgerissen und auf das Fahrzeug eingeschlagen hatte. Danach suchte sie noch einen dortigen Einkaufsmarkt auf und beschädigte das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Die Beamten stellten bei der Frau einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

