Polizeiinspektion Heidekreis / Bad Fallingbostel / Bispingen: ...

Bad Fallingbostel / Bispingen: 250 Liter Diesel abgezapft / Verdächtige festgestellt; Bispingen: Einbrecher stehlen Bargeld

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.02.2018 Nr. 1

21.02 / 250 Liter Diesel abgezapft / Verdächtige festgestellt

Bad Fallingbostel / Bispingen: Aus dem Tank einer Sattelzugmaschine, die auf einem Parkplatz an der BAB 7, Richtung Hannover, im Bereich Bad Fallingbostel abgestellt war, entwendeten Unbekannte etwa 250 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begangen. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Bereits am frühen Abend überprüfte die Polizei vier Verdächtige aus Schleswig-Holstein und Ostfriesland, die für einen versuchten Dieseldiebstahl auf dem Parkplatz Vorm Wietzenbruch im Bereich Bispingen in Frage kamen. Sie waren mit Schläuchen und Kanistern angetroffen worden und behaupteten, nach Diesel zu betteln. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

20.02 / Einbrecher stehlen Bargeld

Bispingen: In der Zeit zwischen dem 13. und 20.02.2018 stiegen Einbrecher nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus an der Hützeler Straße in Bispingen ein, durchsuchten es und entwendeten Bargeld.

