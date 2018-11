Polizeiinspektion Heidekreis / Bad Fallingbostel: Fenster aus ...

Bad Fallingbostel: Fenster aus Rahmen gehebelt; Marklendorf: Brand eines Love-Mobils; Walsrode: Rasierschaum auf Fahrzeug gesprüht

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.11.2018 Nr. 1

31.10 / Fenster aus Rahmen gehebelt

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.00 und 18.50 Uhr hebelten Einbrecher das Küchenfenster eines Hauses in Bad Fallingbostel, An der Wasserkuhle vollständig aus dem Rahmen und drangen in das Gebäude ein. Zuvor hatten sie vergeblich versucht über die Eingangs- sowie die Terrassentür einzudringen. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten Schmuck in noch nicht bekannter Schadenshöhe.

01.11 / Brand eines Love-Mobils

Marklendorf: An der B 214 in Marklendorf geriet am Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein dem Rotlichtgewerbe zuzuordnendes Wohnmobil in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

30.10 / Rasierschaum auf Fahrzeug gesprüht

Walsrode: Am Dienstagabend, zwischen 20.00 und 21.30 Uhr beschmierten Unbekannte die Windschutzscheibe eines VW Polo mit Rasierschaum und zerstachen den linken Vorderreifen. Das Fahrzeug war auf dem Netto-Parkplatz an der Neuen Straße abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

30.10 / Armbanduhren gestohlen

Krelingen: Unbekannte gelangten am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr über ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in Krelingen und entwendeten einige Armbanduhren. Der Schaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.

31.10 / Betrunkener 21-Jähriger leistet Widerstand

Soltau: Während einer Feier am Golfclub in Soltau schlug ein 21-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch die Scheibe eines Gartenhauses ein. Nachdem die Polizei eingetroffen war, weigerte sich der Soltauer seine Personalien anzugeben, sperrte sich gegen die anschließende Durchsuchung und trat nach den Beamten. Auch bei der anschließenden Fesselung und Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Heranwachsende führte einen Alkoholtest durch und pustete ein Ergebnis von 1,94 Promille. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

30.10 / Fahranfängerin überholt trotz Gegenverkehrs

Neuenkirchen: Eine 18jährige Soltauerin befuhr mit ihrem Pkw am Dienstag, gegen 16.20 Uhr die Strecke Soltau - Neuenkirchen und überholte einen Lkw. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug - Auf Höhe des Abzweigs zur K 23 kam es zum Zusammenstoß. Die Verursacherin, ihre 22jährige Beifahrerin und der 20jährige Unfallgegner aus Soltau verletzten sich leicht und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

