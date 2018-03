Polizeiinspektion Heidekreis / Bispingen: Versuchter Einbruch in ...

Bispingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Schwarmstedt: Airbag ausgebaut, Soltau: Pkw-Fahrerin und vier Kinder erheblich gefährdet

Heidekreis - 21.03 / Versuchter Einbruch in Wohnhaus Bispingen: Bisher unbekannte Täter versuchten am Mittwochvormittag eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Brockmannsheide aufzuhebeln. Dabei hinterließen sie Beschädigungen an der Tür. Aufgrund unbekannter Gründe ließen die Täter von einer weiteren Tatausübung ab.

22.03 / Airbag ausgebaut Schwarmstedt: Aus einem unter einem Carport in der Straße Vor dem Buchholze abgestellten Mercedes bauten in der Nacht zum Donnerstag unbekannte Diebe den Airbag aus dem Lenkrad des Fahrzeuges aus und entwendeten diesen. Aufgrund der Vorgehensweise wird von einer professionellen Tatbegehung ausgegangen.

22.03 / Pkw-Fahrerin und vier Kinder erheblich gefährdet Soltau: Am Donnerstag, um ca. 9.50h, kam es zu einem Beinaheunfall auf der B71, Abzweig Ellingen. Ein Opel-Fahrer überholte trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Die Fahrerin eines entgegenkommenden, mit Kindern vollbesetzten Pkw musste ihr Fahrzeug fast zum Stehen bringen, um einen folgeschweren Unfall zu verhindern. Gegen den Fahrer des weißen Opel wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen des Vorgangs können sich bei der Polizei Soltau unter der 05191-9380-0 melden.

OTS: Polizeiinspektion Heidekreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59460 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59460.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis Pressestelle Fritzi Fabert Telefon: 05191/9380-104 oder -202 E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de