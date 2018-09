Polizeiinspektion Heidekreis / Delmsen: Spinde des Kindergartens ...

Delmsen: Spinde des Kindergartens aufgebrochen; Walsrode: Einbrecher scheitern an Fenster; Bad Fallingbostel: Einbruch zur Tageszeit

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.09.2018 Nr. 1

19.09 / Spinde des Kindergartens aufgebrochen

Delmsen: In der Zeit zwischen Dienstag, 11.30 und Mittwoch 09.00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände des Waldkindergartens an der Verlängerung der Straße Im Gehecht. Sie hebelten drei Metallspinde auf, entnahmen darin befindliche Spielsachen, verteilten diese auf dem Gelände und beschädigten einige davon. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500.

19.09 / Einbrecher scheitern an Fenster

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte durch Aufhebeln zweier Fenster in eine Gaststätte an der Rudolf-Diesel-Straße zu gelangen. Die Fenster hielten - ein Eindringen erfolgte nicht.

19.09 / Einbruch zur Tageszeit

Bad Fallingbostel: Einbrecher hebelten am Mittwoch die rückwärtig gelegene Holztür eines Einfamilienhauses an der Quintusstraße in Walsrode auf, gelangten in das Gebäude und entwendeten diverse Gegenstände. Tatzeit: zwischen 08.00 und 19.00 Uhr

19.09 / Stauende übersehen

Soltau / A7: Eine 60jährige Lkw-Fahrerin verletzte sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr schwer, als sie auf der A 7, Richtung Hamburg, Gemarkung Soltau ein Stauende übersah und mit ihrem Sattelzug gegen einen anderen Lkw prallte. Die Frau aus Mittelhessen wurde in ihrer Kabine eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn musste für die Bergung vollgesperrt werden - Gegen 17.15 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken kam es zu Behinderungen.

