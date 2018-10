Polizeiinspektion Heidekreis / Essel: LKW-Planen aufgeschlitzt; ...

Essel: LKW-Planen aufgeschlitzt; Walsrode:Wohnungseinbruch

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.10.2018

09.10./ Planen an LKW aufgeschlitzt Essel: In der Nacht von Montag zu Dienstag wurden an elf Lastkraftwagen auf der Raststätte Allertal/West an der A 7, die Planenverdecke von unbekannten Tätern auf der Suche nach Diebesgut, durch seitliches Aufschlitzen beschädigt. An einem der LKW wurden die Täter fündig und entwendeten ein Teil der Ladung die aus Elektronikartikeln bestand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

08.10./ Wohnungseinbruch Walsrode: Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es in der Nacht von Sonntag, 07.10.2018, auf Montag, 08.10.2018 im Flötenkamp in Walsrode. Die unbekannten Täter schoben einen Rolladen zu einem rückwärtigen Küchenfenster hoch und hebelten das Fenster auf. Anschließend werden die Räumlichkeiten in dem Haus durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 500 EUR beziffert.

