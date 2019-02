Polizeiinspektion Heidekreis / Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Essel - Am Freitag Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 7, Rtg. Hamburg, kurz hinter der Raststätte Allertal. Der Verkehr hatte sich aufgrund des hohen Aufkommens gestaut, als ein Familienvater annähernd ungebremst am Stauende auf zwei Fahrzeuge auffuhr. Die fünf Kinder in seinem Pkw wurden zumindest leicht verletzt mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen anliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die Autobahn musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Dementsprechend kam es zu weiteren Staubildungen, auch auf den Umleitungsstrecken.

