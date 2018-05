Polizeiinspektion Heidekreis / Heidekreis: Polizei im Heidekreis ...

Heidekreis: Polizei im Heidekreis warnt: Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2018 Nr. 3

08.05 / Polizei im Heidekreis warnt: Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten

Heidekreis: Ein aktueller Fall des Missbrauchs von Ausweiskopien und persönlichen Daten im Heidekreis lässt die Polizei die Bevölkerung warnen. Am Ende handelte es sich "nur" um einen geringen zweistelligen Betrag, um den das Opfer geprellt werden sollte. Die Abbuchung sind bemerkt und zurückgeführt worden. Insofern ist es in diesem Falle noch einmal gut gegangen.

Immer wieder kommt es dazu, dass die Täter bei Onlineverkäufen (Auktionsplattformen, KFZ, Immobilien, Bewerbungen, Dating-Plattformen usw.) auch nach den Ausweisdokumenten der Käufer/Verkäufer fragen. Die Täter geben vor, dass Sie Ware sicher verkaufen oder kaufen wollen und sich damit absichern möchten. Erst wenn sie einen Scan des Personalausweises, der Bankkarte, des Führerscheins, Zulassungsbescheinigung usw. haben, sind sie bereit Geld zu überweisen oder die angebliche Ware zu versenden.

Dies ist eine zusätzliche Falle. Die Täter wollen neben Ihren Waren oder Ihrem Geld auch diese amtlichen Dokumente, um sich später als Sie auszugeben. Mit diesen Dokumenten gauckeln sie anderen potentiellen Opfern vor, dass ihre Absichten seriös sind. Die Opfer glauben, dass sie tatsächlich mit der Person vom eingescannten Ausweis per Mail oder Telefon in Kontakt stehen. Wie soll ja auch sonst jemand an diese Ausweiskopie gelangen.

Zudem werden diese Dateien und Daten auch gern im Internet weiterverkauft. Im Darknet findet man genügend solcher Ausweisscans (weltweiter Herkunft) zum Kaufen.

Typische Verwendungen sind:

- personalisierter Spam (also Vorsicht, wenn Sie persönlich mit Namen und Anschrift genannt werden, Sie aber den Absender/Shop gar nicht kennen oder auch nichts erwarten! Öffnen Sie keine Links oder Mailanhänge!)

- Werbung

- Bestellung auf Ihren Namen (Waren, Internetangebote, Domainadressen usw.)

- Erpressung (per Mail oder auch per Briefpost)

- Eröffnen von Bankkonten

- Eröffnen von Online-Accounts (in Shops, Mail, Datingprofile usw.)

Versenden Sie niemals Ausweiskopien, amtliche Dokumente, persönliche Daten an Personen, die Sie nicht aus dem echten Leben kennen und denen Sie voll vertrauen!

Prüfen Sie regelmäßig mit Suchmaschinen, ob Sie etwas ungewöhnliches im Internet mit Ihrem Namen finden.

