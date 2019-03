Polizeiinspektion Heidekreis / Kroge: Polizei stolpert über ...

Kroge: Polizei "stolpert" über Indoorplantage

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.03.2019 Nr. 2

26.03 / Polizei "stolpert" über Indoorplantage

Kroge: Eher zufällig entdeckten Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag in Bomlitz, Ortsteil Kroge eine Indoorplantage. Die Beamten wurden ursprünglich zu einer Ruhestörung gerufen und suchten in diesem Zusammenhang einen Nachbarn auf, da dieser eine Bierflasche nach den Störern geworfen haben sollte. Als ihnen die Tür geöffnet wurde, drang ihnen der typisch intensive, süßliche Geruch von Marihuana in die Nase. Bei der Nachschau fanden sie in einem Raum zehn bereits abgeerntete, zum Trocknen aufgehängte Marihuana-Pflanzen, die ein Gewicht von etwa 1,5 Kilogramm hatten. Im Keller stießen sie auf die dazugehörige Plantage. Sämtliche vorgefundene Gegenstände wurden sichergestellt. Den Hausbewohner erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

