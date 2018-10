Polizeiinspektion Heidekreis / Lindwedel: Türen aufgehebelt

Lindwedel: Türen aufgehebelt

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.10.2018 Nr. 1

25.10 / Türen aufgehebelt

Lindwedel: In den vergangenen Tagen drangen Unbekannte durch Aufhebeln zweier Türen in ein Haus an der Poststraße in Lindwedel ein und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

