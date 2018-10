Polizeiinspektion Heidekreis / Neuer Leiter der Polizeistation ...

Neuer Leiter der Polizeistation Schwarmstedt

Kriminalhauptkommissar Hans-Heinrich Siedentopf hat zum 01.10.2018 die Leitung der Polizeistation Schwarmstedt übernommen. Hans-Heinrich "Heiner" Siedentopf, 59 Jahre alt, verheiratet mit einer Polizeibeamtin, ist ein langjähriger Schwarmstedter. Bereits seit 35 Jahren ist Schwarmstedt sein Heimatort. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei erwachsene Kinder, die aber bereits ihr eigenes Leben führen.

Neben der Familie und dem Eigenheim ist sein Hobby ein Oldtimer. Bis vor wenigen Jahren hat er über 25 Jahre aktive Jugendarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwarmstedt betrieben, die Jugendfeuerwehr gegründet und auch, zum Schluss auf Samtgemeindeebene, geleitet. Aus beruflichen Gründen ist dies nun leider nicht mehr möglich.

Als Sohn eines Landwirtsehepaares im Bereich Wolfsburg aufgewachsen, fing er 1976, gleich nach dem Schulabschluss, bei der Kriminalpolizei des Landes Niedersachsen an. Nach der Ausbildung fand er seine erste dienstliche Verwendung 1980 im Lagezentrum beim LKA Hannover, wo er auch seine Frau Doris kennen gelernt hat. 1986 wechselte er zur Kriminalpolizeiinspektion Celle und war dort zunächst im Bereich der Einbruchskriminalität tätig, anschließend im Kriminaldauerdienst.

Dann war es Zeit, wieder in die Bücher zu schauen: von 1994 bis 1998 erfolgte die Qualifikation für den gehobenen Dienst über das Studium an der damaligen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim. Als frisch gebackener Kriminalkommissar wechselte er 1998 in die Polizeiinspektion Soltau-Fallingbostel. Um sein polizeiliches Wissen zu erweitern verrichtete er seine Arbeit im Einsatz- und Streifendienst und war auch als Dienstabteilungsleiter tätig.

Nach dem Jahreswechsel 2000 erfolgte der Wechsel zum -damaligen- Polizeikommissariat-B in Schwarmstedt. Dort war er zunächst ebenfalls im Einsatzdienst eingesetzt. Der nächste Karriereschritt folgte 2007: Schwarmstedt war nach der Polizeireform 2004 zur Polizeistation geworden und Heiner Siedentopf wurde Vertreter des Stationsleiters PHK Jürgen Hildebrandt, der jetzt zum 01. August 2018 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, und war für den Ermittlungsbereich verantwortlich.

So ist er jetzt polizeilich gut aufgestellt um die Leitung der Polizeistation Schwarmstedt zu übernehmen.

Sein persönlicher Wunsch für die Zukunft: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und wünsche mir, dass die bisherige gute und offene Zusammenarbeit mit den Institutionen und Kommunen in den Samtgemeinden Schwarmstedt und Ahlden so weitergeführt wird. Mein oberstes Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in meinem neuen Verantwortungsbereich ein sicheres Umfeld zu schaffen."

Weiter führt er aus: "Die PSt Schwarmstedt hat zum 01.10.2018 einen starken Personalzuwachs erhalten, der es grundsätzlich ermöglichen sollte, für die Bürgerinnen und Bürger 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche präsent zu sein. Ich möchte ein bürgernaher und ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort sein. Auch wenn ich meine Wurzeln im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung habe, so durfte ich durch die Tätigkeiten im Einsatz- und Streifendienst meine Erfahrungen sammeln und werde auch auf den Bereich Verkehr ein besonderes Augenmerk legen; hierbei habe ich in meiner Mannschaft tatkräftige Unterstützung."

